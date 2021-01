Culisele ultimelor "dezvaluiri" ale lui Tudorel Toader despre amnistie si gratiere. Noul conflict cu fostul baron PSD de Vrancea, Marian Oprisan

Micul santaj dezvaluit de Toader

Rectorul Tudorel Toader vrea sa-si extinda influenta academica in Moldova

Marian Oprisan nu este de acord cu cedarea cladirii

Dezvaluirile lui Tudorel Toader despre primarul care l-a presat sa propuna amnistia

Tudorel Toader a revenit luni, 25 ianuarie, in atentia publicului cu o noua dezvaluire a culiselor fostei guvernari. Acesta a scris pe Facebook despre un mic "santaj" la care sustine ca ar fi fost supus de baronul PSD Marian Oprisan, fost presedinte al Consiliului Judetean Vrancea."Mesaj telefonic primit de la Marian Oprisan:"Domnule ministru, va rog sa nu va suparati, vreau sa stiti de la mine. Astazi avem CEX si voi cere revocarea dvs din functie. Nu ati promovat OUG pentru gratiere si amnistie, nu ati promovat OUG pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala. Asa nu mai putem continua". A procedat intocmai!", a scris Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook. Era perioada in care liderii si baronii PSD doreau promovarea prin OUG a legislatiei de gratieri si amnistie si pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala.Tudorel Toader era, la vremea respectiva, in ultima sa perioada de mandat la conducerea Ministerului Justitiei. Faptul ca nu a promovat OUG-urile solicitate de Oprisan nu il absolva cu nimic de la vinovatia colectiva a guvernarii PSD de a distruge mare parte din legile Justitiei.La inceputul acestui an, Ziare.com a scris ca Toader solicita autoritatilor din Focsani sa ii cedeze o cladire in care ar urma sa functioneze o extensie a universitatii din Iasi.Anul trecut, Universitatea din Bucuresti s-a aratat interesata de deschiderea la Focsani a unei filiale permanente, in contextul in care institutia are deja inscrisi 250 de studenti la "Stiintele educatiei" si la programul de Master, ambele derulate de mai multi ani in Vrancea.Autoritatile au promis deja rectorului Universitatii Bucuresti, Marian Preda, ca vor pune la dispozitie imobilul reabilitat recent al fostei Prefecturi Putna, cea mai frumoasa cladire de patrimoniu din Focsani.Toader Tudorel a intrat pe fir si a promis ca va aduce la Focsani mai multe specializari la nivel de licenta si master, printre care si "Management si expertiza vitivinicola", cu specialisti din Iasi si Bordeaux-Franta.Asa cum noteaza publicatia Adevarul.ro , Marian Oprisan se opune public acestei initiative, considerand ca acea cladire istorica, la care s-a lucrat 30 de ani pentru reabilitarea ei, ar trebui sa devina Palatul Culturii din Vrancea.De altfel, chiar de Ziua Unirii Principatelor Romane, adica duminica, 24 ianuarie, la inaugurarea cladirii, Oprisan a intrerupt discursurile celorlalti oficiali pentru a anunta ca nu este de acord cu trecerea cladirii in administrarea Universitatii la care rector este Tudorel Toader, discutii avansate fiind si cu Universitatea din Bucuresti, care la randul ei vrea sa infiinteze doua sectii la Focsani.La finalul anului trecut, fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a scris pe pagina sa ca atunci cand era in functie, un primar de sector din Bucuresti a insistat sa initieze OUG de amnistie si gratiere, amenintandu-l cu revocarea."Acum inteleg, din alta perspectiva, motivul pentru care un primar de sector insista sa initiez OUG pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura, precum si pentru amnistie si gratiere!", spune Tudorel Toader, in mesajul care "va fi sters peste o ora".In postarea de pe Facebook, Toader mai arata ca primarul de sector il ameninta. "Daca nu (n.r. initiati amnistia si gratierea), propun revocarea dvs!", a mai scris Tudorel Toader. Tudorel Toader lasa de inteles ca primarul la care se refera este Daniel Tudorache, fostul primar PSD al Sectorului 1. Daniel Tudorache este cercetat penal pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, fosta sotie pentru complicitate la spalare de bani, iar o persoana din anturajul fostului primar este acuzata de trafic de influenta.CITESTE SI: