Tudorel Toader vrea sa puna mana pe cea mai frumoasa cladire de patrimoniu din Focsani

Oprisan nu este de acord

Impreuna cu Marian Preda, rectorul Universitatii din Bucuresti, care are aceeasi intentie de infiintare de facultati, Toader Tudorel a intrat pe sub pielea autoritatilor judetene si ar urma sa primeasca o jumatate din cea mai frumoasa cladire din Focsani, fosta Prefectura Putna, unde recent s-au finalizat lucrarile de restaurare, dupa 30 de ani de santier.Cealalta jumatate a imobilului va ajunge la Universitatea Bucuresti. Vorbim de o cladire de 2.500 de mp, aflata in centrul orasului, cu aproximativ 80 de spatii, in special birouri nu mai mari de 12 mp, care va fi data in folosinta gratuita, pentru zece ani, catre cele doua institutii de invatamant superior.Transmiterea in folosinta gratuita a cladirii de patrimoniu va fi supusa aprobarii saptamana viitoare, pe 15 martie, intr-o sedinta a Consiliului Judetean Vrancea, proiectul fiind introdus pe ordinea de zi de presedintele institutiei, liberalul Catalin Toma. Sedinta se anunta una cu scantei, avand in vedere ca fostul presedinte al Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan , care se lauda ca reconstructia cladirii s-a facut in mandatele sale, nu este de acord cu noua destinatie propusa de cei care i-au luat locul.Chiar pe 24 ianuarie, de ziua Unirii Principatelor Romane, Oprisan s-a contrat in public pe aceasta tema cu liberalul Toma, mentionand ca este exclus ca acea cladire istorica sa ajunga sediu de universitate si ca aceasta ar trebui sa devina Palatul Culturii.Simtindu-se vizat de aceasta luare de pozitie, a doua zi Tudorel Toader a venit cu o dezvaluire despre Oprisan , din urma cu doi ani, atunci cand a fost revocat din functia de ministru al Justitiei. Toader a spus ca a primit un mesaj pe telefon de la baronul de Vrancea, care i-a spus: "Domnule ministru, va rog sa nu va suparati, vreau sa stiti de la mine. Astazi avem CEX si voi cere revocarea dvs din functie. Nu ati promovat OUG pentru gratiere si amnistie, nu ati promovat OUG pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala. Asa nu mai putem continua", i-ar fi scris Oprisan lui Tudorel Toader in mesaj.In demersul sau de a opri avantul universitar de la Focsani, Oprisan se bazeaza pe cele doua voturi ale consilierilor ALDE , care l-au ajutat sa ajunga si vicepresedinte al CJ, voturi care vor inclina balanta, intrucat raportul de forte intre PNL si PSD in legislativul vrancean este egal, 15-15.