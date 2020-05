La Comisia de la Venetia inca nu a ajuns nicio solicitare de revocare a lui Tudorel Toader

Propunerea este la Guvern

," afirma Panos Kakaviatos, purtatorul de cuvant al Comisiei, intr-un raspuns transmis la solicitareaDiscutiile despre revocarea lui Tudorel Toader din cadrul Comisiei de la Venetia au inceput imediat dupa ce CEDO a pronuntat decizia in cazul Kovesi si a constatat ca fostei sefe DNA i-au fost incalcate mai multe drepturi.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, in sedinta Guvernului din 7 mai, ca a inaintat Executivului propunerea de a solicita Comisiei de la Venetia retragerea fostului ministru al Justitiei Tudorel Toader, in urma deciziei CEDO in favoarea Laurei Codruta Kovesi."Este un caz fara precedent si o premiera, motivatia fiind aceea ca, in considerarea efectelor deciziei CEDO, se pune in cauza credibilitatea angajamentului Guvernului Romaniei fata de independenta procurorilor", a spus el.La randul sau, premierul Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va face "cu siguranta" propunerea in acest sens.