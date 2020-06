Tudorel Toader ramane membru al Comisiei de la Venetia. Cererea Guvernului Orban nu a fost pusa pe ordinea de zi a Plenului

Reactia lui Tudorel Toader

Surse diplomatice si surse apropiate Conslilului Europei au explicat pentru Ziare.com ca Plenul Comisiei de la Venetia a decis sa nu puna cererea de revocare pe ordinea de zi."Aceasta ar fi creat un precedent foarte periculos. Pe langa statele membre ale Consiliului Europei, mai sunt parte Kazahstan, Kyrgystan, Republica Kosovo, Maroc sau Algeria, state care nu au totusi standarde europene. Ar fi putut dupa aceea sa curga cu asemenea solicitari," explica sursele citate.Potrivit surselor citate, fostul ministru al Justitiei ar fi avut in ultima perioada un rol mai degraba decorativ. "El nu a participat la redactari de rapoarte sau vizite de lucru in ultimii ani. Nu vorbea decat cu translator si nu intervenea in dezbateri," sustin sursele citate.Aceleasi surse au precizat ca in acest moment Tudorel Toader s-ar afla intr-o situatie stanjenitoare. "Chiar daca nu s-a pus in discutie cererea de revocare, totusi Comisia are pe agenda ordonantele de urgenta care au fost aspru criticate de Comisie," precizeaza sursele citate.Pe de alta parte, Tudorel Toader declara pentru blogul ziaristului Ion Cristoiu ca nu a primit decizia, doar a fost instiintat printr-un mesaj.Fostul ministru a precizat ca nu considera ca gestul i-a adus prejudicii la forul european, ci mai degraba in tara. "Eu sunt la Comisia de la Venetia de 15 ani. Am fost judecator, agent de legatura, iar acum sunt membru titular. Insa, acolo nu se iau asa deciziile.Le-am spus de o suta de ori ca a inceput de pe vremea lui Ciolos, ca eu am avizat negativ si am transmis la CCR punctul de vedere al ministerului, in sensul ca legea este neconsitutionala", a explicat Tudorel Toader.