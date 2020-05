Chichitele smecherosului Tudorel Toader

Tudorel Toader, inamicul politicii

conforma cu propunerea facuta de dansul si respinsa initial de presedinte?

Trei palme pe obrazul domnului Tudorel Toader

"European Movement International/EMI"

Voi toti sunteti vinovati pentru ce am facut eu

In loc sa admita ca a fost descalificat fara drept de apel de catre o inalta instanta europeana (CEDO), ca a fost pus la colt de opinia publica din tara si in loc sa recunoasca propria sa slugarnicie de lacheu, cu care si-a indeplinit mandatul de ministru, T.T. incearca sa arunce pisica moarta in curtea vecinului , cu explicatia ca:Asta-i opinia domnului Tudorel. In opinia mea - si nu numai - politica este insasi decizia CCR, nu "restul". Decizia, plus toate demersurile facute de domnia sa, anume ca s-o infunde pe doamna Kovesi, numai intru satisfactia tripletei toxice Dragnea-Tariceanu-Dancila.Auzi nerusinare, "in baza deciziei CCR"! Dar decizia pe ce baza a fost luata? Nu pe baza demersurilor sale, facute insistent pentru a contesta dreptul presedintelui de a lua altfel de decizie decat unaNu i se pare rusinos pentru domnia sa, ca profesionist al dreptului si fost ministru al Justitiei, faptul ca s-a implicat vizibil in interesele PSD+ALDE, respectiv Dragnea+Tariceanu, amandoi cu probleme in justitie la acea data si amandoi cu vechi ranchiune la adresa sefei DNA?Acum, in cautarea unei chichite cu care sa se apere, caci motive serioase de aparare nu are, domnul Tudorel a ajuns sa sustina ca Ministerul Justitiei n-ar dispune deHaida, de! Cand era dansul ministru, ministerul avea competente la tot ce-i trecea prin cap, iar acum nu mai are competente nici macar sa solicite revocarea celui care - in urma hotararii CEDO - nu mai este capabil si nici calificat sa-si exercite functiile.Iar incapacitatea si descalificarea rezulta clar din respectiva hotarare, care arunca la gunoi modul cum a obtinut dansul revocarea doamnei Kovesi, punand in joc propriul interes, respectiv al celor care-i tin zgarda si nicidecum drepturile legitime ale celei pe care a casunat.Sa fim intelesi, Tudorel Toader a fost adus in Guvern anume pentru revocarea doamnei Kovesi, nu pentru altceva. Asa a socotit partidul majoritar, ca prin el procedura de revocare va avea o baza de nezdruncinat, garantata cu titlurile sale intr-ale justitiei, cel de profesor si chiar de rector al unei universitati.Daca n-ar fi avut nevoie de inalta expertiza a Tudorelului, PSD ar fi preferat fara indoiala un oarecare jurist din randurile sale proprii - caci sunt destui amatori la ciolan. Dar a renuntat la obisnuita clientela politica, anume ca sa mearga la sigur si pentru ca nu cumva doamna Kovesi, de asemenea un jurist de inalta clasa, sa poata demonta esafodajul construit pentru revocare.Iata insa ca fosta sefa a DNA ii aplica lui T.T. lovitura dupa lovitura, cateva palme usturatoare pe obraz. Revocata la Bucuresti, a fost confirmata la cea mai inalta functie europeana, dupa ce domnul Tudorel s-a facut luntre-punte sa-i zdruncine prestigiul international, stropind-o cu tot noroiul de care a fost in stare.A doua palma a simtit-o in momentul cand doamna Kovesi primea premiul "Femeia la Putere" acordat de asociatia internationala, cu motivatia caTrist pentru Tudorelul nostru:, dupa ce dansul a incercat sa-i arunce in derizoriu exact notabila munca, printr-o penibila lista cu 20 chichite, demontate una cate una de catre cea implicata si neluata in seama chiar de dansul.In sfarsit, a rasunat si a treia palma pe obrazul ingrosat al lui T.T. cand aceeasi doamna Kovesi a iesit triumfatoare la CEDO , dupa ce aratase ca "i-a fost incalcat dreptul de a merge in instanta pentru a se apara", dar si "dreptul la libera exprimare a opiniilor".Cine trebuia sa vegheze ca sa nu-i fie atinse dreptul de aparare si cel de exprimare libera a opiniilor? Nu cumva chiar ministrul Justitiei de atunci, cel care acum se spala pe maini, ca omul care nici usturoi n-a mancat, nici gura nu-i miroase?In opinia domnului Tudorel Toader, daca exista o vina in cazul Kovesi, apoi toti sunt vinovati, in afara de dansul: premierul a semnat cererea de revocare (la propunerea lui, dar asta nu conteaza), CCR a hotarat ca cererea trebuie aprobata de presedinte, iar presedintele nu s-a opus la ce nu se putea opune si a semnat-o, ca primarul. Solicitarea ministrului Predoiu privind retragerea fostului ministru Toader din calitatea de membru al Comisiei de la Venetia , in urma deciziei CEDO data in favoarea Laurei Codruta Kovesi, mi se pare legitima si de bun simt. Prea este inalt scaunul la aceasta comisie, ca sa stea cocotat acolo unul compromis in tara sa, ajuns de ras la Bruxelles si Strasbourg, pus sub semnul intrebarii printre colegi, contestat de jurnalisti si facut de bacanie in fata propriilor studenti, care cer public revocarea lui din rectorat si chiar de la catedra.Ma intreb, cu ce tupeu mai preda dreptul profesorul Toader la universitate, calcand in picioare dreptatea insasi, ajunsa sa fie restabilita de alte instante, din alte tari si neaflate sub influenta lui?Marturisesc ca nu-mi este clar ce mai asteapta domnul Tudorel Toader din partea Comisiei de la Venetia, dar am indoieli ca celor de acolo le arde buza sa aiba in coasta lor pe unul cu tinichele atarnate de coada, gata sa sune zgomotos la cea mai mica miscare.