Cum se apara Tudorel Toader de Guvernul care vrea sa-l scoata din Comisia de la Venetia

"Adevarul mai intereseaza pe cineva? Ministerul Justitiei nu are competente in procedura desemnarii reprezentantului Romaniei in Comisia de la Venetia!", a scris Toader pe Facebook.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat in 5 mai ca a inaintat Executivului propunerea de a solicita Comisiei de la Venetia retragerea fostului ministru al Justitiei Tudorel Toader , dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit, in unanimitate, ca revocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA s-a facut cu incalcarea mai multor articole din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, respectiv dreptul la un proces echitabil si dreptul la libertatea de exprimare."Este un caz fara precedent si o premiera, motivatia fiind aceea ca, in considerarea efectelor deciziei CEDO se pune in cauza credibilitatea angajamentului Guvernului Romaniei fata de independenta procurorilor", a spus el.Comisia de la Venetia, for consultativ al Consiliului Europei, a confirmat pentru Ziare.com ca a primit de la Guvernul Romaniei cererea pentru eliberarea lui Tudorel Toader din functia de membru."23 mai 2022 este data la care expira mandatului dl Toader, dar este neclar daca va pleca inainte de aceasta data", a precizat Comisia, in raspunsul transmis Ziare.com de purtatorul de cuvant Panos Kakaviatos.Mandatul lui Tudorel Toader in cadrul Comisiei de la Venetia a fost prelungit in anul 2018, in timpul exercitarii mandatului de ministru al Justitiei. Toader a declarat despre decizia CEDO in cazul revocarii fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi ca CCR a facut ca presedintele Iohannis sa semneze actul de demitere, nu faptul ca el, ca ministru, a propus acest lucru.