Judecatorii au trimis astazi ordonanta lui Toader la CCR. Urmeaza sa se stabileasca un termen

Curtea de Apel Bucuresti a motivat incheierea de sedinta prin care a sezizat Curtea Constitutionala cu o exceptie de neconstitutionalitate a doua articole din ordonanta lui Tudorel Toader de modificare a Legilor Justitiei.

Este vorba de articolele care se refera la procurorii de la Parchetul General, DNA si DIICOT.

"Magistratii au motivat astazi incheierea de sedinta si au trimis exceptiile la Curtea Constitutionala. Urmeaza ca CCR sa stabileasca un termen si sa ia in discutie posibila neconstitutionalitate", au explicat surse din magistratura pentru Ziare.com.

CCR urmeaza sa stabileasca daca unul dintre articolele OUG poate retroactiva, deoarece ar fi neclar redactat. In plus, in cazul DNA, ordonanta prevede ca procurorii trebuie sa fi dat un examen in fata CSM, lucru pe care nu l-a facut niciunul, deoarece prevederea abia a intrat in vigoare. Acest amanunt ar arunca in aer activitatea parchetului anticoruptie.

Exceptia a fost ridicata la Curtea de Apel Bucuresti in dosarul 5811/3/2015 (2180/2018) care-l vizeaza pe Marian Zlotea, fost presedinte al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita in forma continuata.

Ads