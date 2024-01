Ministrul Toader a fost chemat la raport in Parlament. Serban Nicolae: E inadmisibila intarzierea legilor din Justitie

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a fost convocat, pe 25 aprilie, la Comisia Juridica a Senatului pentru a prezenta stadiul pachetului de modificari ale legilor Justitiei, senatorul PSD Serban Nicolae afirmand ca este inadmisibil ca MJ sa lucreze de atata vreme la respectivul proiect si inca sa nu se stie ce se va modifica.

"In ceea ce priveste pachetul de legi pe Justitie, din punctul de vedere al Ministerului Justitiei, va putem spune faptul ca ministerul a lucrat la acest proiect de lege de modificare a legilor Justitiei.

S-au solicitat puncte de vedere de la institutiile implicate. La acest moment, aceste puncte de vedere nu au fost toate transmise Ministerului Justitiei, fiind posibil ca institutiile implicate, prin punctele de vedere, sa determine o eventuala modificare a textelor emise de Ministerul Justitiei. Asteptam inca punctele de vedere, spre exemplu de la CSM.

(...) In masura in care vor fi stranse toate acestea, proiectul va fi pus in dezbatere publica", a declarat, in cadrul Comisiei Juridice, Mariana Mot, secretar de stat in Ministerul Justitiei, responsabila pentru relatia cu Parlamentul.

Serban Nicolae s-a aratat insa iritat de intarzierea prezentarii de catre MJ a pachetului de legi ale Justitiei si i-a cerut Marianei Mot sa-i transmita ministrului Toader sa vina la Comisia Juridica a Senatului pe 25 aprilie.

"In timpul in care noi asteptam puncte de vedere, facem dezbateri, in sistemul judiciar din Romania se intampla lucruri, procesele merg inainte, anchetele merg inainte (...) si societatea nu poate astepta la nesfarsit ca noi sa ne hotaram care este viziunea noastra si cum ar trebui facute corectiile necesare, astfel incat sa avem un sistem judiciar transparent.

(...) Acum o luna, ministrul a promis si un pachet de legi privind situatia din penitenciare. Situatia nu mai poate fi prelungita. Este inadmisibil sa se lucreze de atata vreme si sa nu se stie ce se va modifica", a spus senatorul PSD.

"Va rog sa-i transmiteti domnului ministru la sedinta din 25 aprilie am solicitat prezenta domnisie sale, ora 14:00", i-a cerut Serban Nicolae secretarului de stat.

Mariana Mot i-a replicat ca Tudorel Toader a dorit sa participe si la sedinta de miercuri, dar nu i-a permis agenda.

"Bun, stiu. Agenda este foarte importanta, dar as vrea sa ia in considerare faptul ca in programul foarte important al agendei domniei sale ar trebui sa gaseasca un loc si pentru Parlament. O spun la modul cel mai serios, pentru ca domnia sa si-a luat un angajament acum patru saptamani", a mai spus Serban Nicolae.

