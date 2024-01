Motiune impotriva lui Tudorel Toader: Unealta lui Dragnea, calaul independentei justitiei

PNL va depune in Parlament, in cursul saptamanii viitoare, o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa adoptarea de catre Guvern a ordonantei de urgenta care modifica Legile Justitiei, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

"Dincolo de demersul de astazi, PNL, in situatia grava in care a ajuns justitia din Romania, a decis sa initieze o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care va fi depusa saptamana viitoare, pentru toata activitatea acestui personaj, acestei unelte politice a lui Liviu Dragnea, la conducerea Ministerului Justitiei, care in mod ticalos se foloseste de observatiile unor foruri internationale pentru a mai da o lovitura sistemului de justitie din Romania, asigurandu-si astfel titulatura de calau al independentei justitiei", a declarat purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

De asemenea, PNL, a depus miercuri o sesizare la Avocatul Poporului, prin care ii solicita contestarea la CCR privind modificarile aduse la Legile Justitiei, prin ordonanta de urgenta.

Guvernul a adoptat, luni, OUG pentru modificarea Legilor Justitiei. Ulterior, ministrul Justitiei Tudorel Toader a prezentat, prevederile ordonantei de urgenta care a fost adoptata de Guvern, precizand ca sunt schimbari in privinta detasarilor procurorilor, ca interviurile pentru procurorii-sefi vor fi transmise in direct, arhivate si vazute de oricine si ca ministrul poate sesiza Inspectia Judiciara.

Ministrul a spus ca prin OUG se stabilesc si pasii de urmat referitor la numirea procurorilor de rand inalt. Astfel, sunt introduse in lege interviuri transmise in direct pentru procurorii-sefi, care vor fi arhivate si vor putea fi vazute de oricine.

Actul normativ a intrat marti in vigoare, odata cu publicarea in Monitorul Oficial.