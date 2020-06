Situatia justitiei din Romania si ordonantele lui Tudorel Toader sunt pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a Comisiei de la Venetia

Sursa: Site-ul Comisiei de la Venetia

Critica dura

Se discuta revocarea lui Toader?

Ziare.

com

Acestea sunt temele puse in discutie de Comisia de la Venetia. Potrivit ordinii de zi afisate pe site-ul institutiei , pe 18 iunie se va discuta despre cele cele doua ordonante promovate de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , OUG 7/2019 si OUG 92/2019 de modificare a Legilor Justitiei. Era vorba de modificari legislative care schimbau prevederi din trei legi: Legea privind organizarea judiciara, Legea CSM -ului si Legea privind statutul magistratilor.Trebuie reamintit ca cele doua acte normative promovate de Tudorel Toader in 2019 au revoltat asociatiile de magistrati , iar sute de procurori si judecatori au protestat in fata parchetelor si instantelor, nemultumiti de schimbarile legislative."Practic, Comisia de la Venetia urmeaza sa analizeze ce s-a intamplat in ultima perioada, din punct de vedere legislativ, in Romania. Daca tara noastra a tinut cont de avizele anterioare si care a fost evolutia legislativa," explica surse judiciare pentru Ziare.com.Comisia de la Venetia este un organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional.In iunie 2019, Comisia de la Venetia a criticat dur modul prin care Guvernul Viorica Dancila a legiferat in justitie cu ajutorul ordonantelor de urgenta."Comisia de la Venetia invita autoritatile romane sa limiteze drastic utilizarea OUG-urilor," se arata in avizul Comisiei de la Venetia," arata raportul.Potrivit specialistilor, in ceea ce priveste modificarile ulterioare aduse celor trei legi in domeniul justitiei, acestea ar trebui sa se faca printr-o procedura legislativa normala.Comisia de la Venetia mai arata ca raman neclare motivele pentru infiintarea Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din justitie (SS), cu o competenta definita vag."Procurorii pe pozitii inalte din aceasta sectie au fost numiti in cadrul unui regim tranzitoriu, care a eliminat de facto aripa procurorilor din cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM) din procesul de luare a deciziilor, care nu este in acord cu conceptul institutional al CSM.Nu este clar in ce masura procurorii din cadrul sectiei si procurorul sef al acesteia se afla sub controlul ierarhic integral al procurorului general.Intrucat sectia nu ar fi in masura sa solutioneze in mod eficace toate cauzele care intra in sfera sa de competenta, aceasta risca sa constituie un obstacol in calea luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate", explica specialistii Comisiei de la Venetia.Potrivit draftului agendei publicate pe site-ul Comisiei de la Venetia, in aceasta sesiune nu figureaza solicitarea Guvernului Romaniei de revocare a lui Tudorel Toader din acest organism."Ultimul punct pe ordinea de zi, Diverse, ar putea cuprinde aceasta solicitare," explica insa sursele citate.La sfarsitul lunii mai, Comisia de la Venetia a primit solicitarea Guvernului Romaniei de retragere a fostului ministru al Justitiei Tudorel Toader din calitatea de reprezentant al tarii noastre, formulata de MJ in urma deciziei CEDO in favoarea Laurei Codruta Kovesi.Procedura de revocare a unui membru al Comisiei de la Venetia este una complicata si greu de realizat. Cea mai simpla cale este cea a demisiei, putin probabil ca Toader sa si-o asume. De altfel, fostul ministru al Justitiei a pasat eventuala raspundere a revocarii lui Kovesi catre CCR si presedintele Klaus Iohannis