Toader fuge de jurnalisti si refuza sa vorbeasca despre MCV, dar participa la o conferinta cu persoane controversate

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a refuzat vineri sa raspunda la intrebarile legitime ale jurnalistilor despre raportul MCV sau continuarea procedurii de revocare a procurorului general, sustinand ca are in program alte activitati.

"Probleme despre justitie, la Ministerul Justitiei", a spus el, indepartandu-se in mare graba de jurnalisti si fara sa anunte o data la care intentioneaza sa informeze opinia publica despre deciziile pe care intentioneaza sa le ia referitoare la aceste subiecte fierbinti.

De altfel, si in ultimele zile ministrul Toader a evitat sa isi exprime opiniile cu privire la ultimul raport MCV, cel mai critic din ultimii ani, desi este direct vizat, iar lideri ai PSD au sustinut ca Romania ar putea sa reclame Comisia Europeana la Curtea de Justitie de la Luxemburg.

In schimb, pe agenda publica a ministrului Justitiei figureaza astazi participarea la conferinta "Abordarea multidisciplinara in domeniul prevenirii si combaterii criminalitatii informatice" organizata de catre Asociatia Romana de Stiinte Penale, la Palatului Parlamentului.

Conform CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Justitiei, Tudorel Toader face parte din Comitetul de Directie al Asociatiei Romane de Stiinte Penale (ARSP).

Asociatia este condusa de avocatul Constantin Duvac, in calitate de presedinte executiv, iar in imaginile principale postate pe site poate fi usor recunoscuta Rodica Stanoiu, fost ministru al Justitiei in guvernul Nastase si declarata de instanta definitiv colaborator al fostei Securitati.

Foto: ASRP

Constantin Duvac a ocupat mai multe functii de conducere in Politie, dar a fost si ofiter operativ. Jurnalistii de la National scriau in 2013, cand avocatul il apara pe Dinu Patriciu, ca Duvac "a fost implicat in mai multe scandaluri care, de-a lungul timpului, au zguduit Ministerul de Interne".

"Numele lui a aparut in ancheta falimentarii FNI, implicit in cazul mortii suspecte a procurorului de caz si destructurarii echipei de anchetatori. Din intreaga poveste, Duvac a fost singurul avansat", scria sursa citata, mentionand si alte scandaluri in care fostul ofiter de politie ar fi fost implicat, printre care celebrul caz al mitei de un milion de euro Fatuloiu-Chelu. In plus, numele lui Constantin Duvac a aparut in stenogramele interceptarilor realizate de anchetatori intr-un dosar de contrabanda cu tigari, relatau jurnalistii de la National.

Pe de alta parte, conferinta de astazi, la care se grabea sa ajunga ministrul Tudorel Toader intorcandu-le spatele jurnalistilor, a fost organizata, conform site-ului ARSP, de prof. dr. Petre Buneci.

In 2015, jurnalistii de la Ziua de Constanta scriau ca Petre Buneci il apara in instanta pe fostul presedinte al CJ Nicusor Constantinescu, pe lista clientilor sai aflandu-se si alte nume celebre: Omar Hayssam, fostul primar al Pitestiului Tudor Pendiuc, dar si fostul membru al CCR Toni Grebla, in prezent secretar general al Guvernului.

