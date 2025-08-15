Toader "informeaza", la miezul noptii, despre OUG data pentru Inspectia Judiciara

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, criticat dupa ce Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri, fara a avea avizul CSM, OUG care permite metinerea in functie a actualei conduceri a Inspectiei Judiciare, face o "simpla informare" pe Facebook pe acest subiect.

Intr-un mesaj postat pe Facebook la miezul noptii, sub titlul "simpla informare", Tudorel Toader nu da explicatii, ci mentioneaza o ordonanta adoptata in timpul guvernarii tehnocrate, OUG nr.6/2016 privind punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal, despre care spune ca a fost adoptata fara avizul consultativ din partea CSM.

"Astfel: 09.03.2016 - M.J. transmite proiectul de OUG, spre avizare, catre S.R.I. si C.S.A.T., iar pentru consultare interinstitutionala la I.C.C.J. Totodata, proiectul trimis si Departamentului pentru relatia cu Parlamentul, pentru avizul de oportunitate. La aceeasi data, MJ transmite proiectul catre C.S.M., spre avizare, iar catre Secretariatul General al Guvernului, pentru a fi inscris pe ordinea de zi. 10.03.2016 - MJ primeste de la CSM o adresa prin care este informat asupra faptului ca a fost inaintat catre Plenul CSM propunerea de aviz favorabil al proiectului, de catre Comisia nr. 1 a C.S.M. - Independenta si responsabilizarea justitiei, eficientizarea activitatii acesteia; i cresterea performantei judiciare. 11.03.2016 - M.J. transmite proiectul catre M.A.I., M.F.P. si Ministerul Muncii spre a fi semnat in calitate de avizatori. 11.03.2016 - C.S.A.T. avizeaza favorabil proiectul de OUG. 11.03.2016 - Guvernul adopta OUG nr. 6/2016. 24. 03.2016 - Se primeste de la CSM. avizul favorabil asupra proiectului de ordonanta de urgenta", este mesajul postat de ministrul Justitiei, dupa ce Guvernul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta care permite metinerea in functie a actualei conduceri a Inspectiei Judiciare.

Tudorel Toader nu face insa nicio referire la adoptarea acestei ordonante, fara avizul CSM.

Toader forteaza numirea conducerii Inspectiei Judiciare prin OUG. Care este miza

Ce prevede OUG lui Toader

Ordonanta de Urgenta de modificare a Legii CSM, care permite metinerea in functie a actualei conduceri a Inspectiei Judiciare, careia i-a expirat mandatul la 1 septembrie, a fost adoptata miercuri de Executiv, fiind publicata in Monitorul Oficial. Actul normativ adauga doua noi alineate articolului 67 al Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit News.ro, noile alineate prevad: " (7) In situatia vacantarii functiei de inspector-sef sau, dupa caz, de inspector-sef adjunct al Inspectiei Judiciare ca urmare a expirarii mandatului, interimatul functiei se asigura de inspectorul-sef sau, dupa caz, de inspectorul-sef adjunct ale caror mandate au expirat, pana la data ocuparii acestor functii in conditiile legii; (8) In caz de incetare a mandatului de inspector-sef ca urmare a altor situatii decat expirarea mandatului, interimatul functiei se asigura de catre inspectorul-sef adjunct pana la data ocuparii acestei functii in conditiile legii, iar in caz de incetare a mandatului de inspector-sef adjunct ca urmare a altor situatii decat expirarea mandatului, interimatul functiei se asigura de catre un inspector judiciar numit de inspectorul-sef pana la data ocuparii acestei functii in conditiile legii".

Pentru ca noile modificari sa se conformeze situatiei actuale de la conducerea Inspectiei Judiciare, a fost introdusa si o completare conform careia noile prevederi "se aplica si situatiilor in care functia de inspector-sef sau, dupa caz, de inspector- sef adjunct al Inspectiei Judiciare este vacanta la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta".

Argumente pentru promovarea acestor modificari sunt acelea ca vacantarea celor doua functii "are repercusiuni negative asupra desfasurarii activitatii acestei institutii si asupra procedurilor de cercetare disciplinara a magistratilor, in conditiile in care inspectorul - sef are atributii concrete in procedura disciplinara, confirmand rezolutiile inspectorului judiciar" si "necesitatea asigurarii interimatului de catre persoane care au dat dovada competentei profesionale si manageriale exercitand deja functiile respective, avand o cunoastere aprofundata a activitatii Inspectiei Judiciare si sustinand un concurs atat la momentul numirii initiale, cat si la momentul reinvestirii pentru un nou manndat, in conditiile legii".

Care este situatia la IJ

Judecatorul Lucian Netejoru, considerat un apropiat al Oanei Haineala, fosta adjuncta a ministrului Iordache in vremea OUG 13, a fost numit la sefia IJ, pentru un mandat de 3 ani, prin Hotararea 702 din 30 iunie 2015. Functia se ocupa prin concurs, iar mandatul poate fi innoit o singura data.

Dar un nou concurs nu se poate organiza pentru ca regulamentul a fost desfiintat in instanta si trebuie mai intai modificat.

Legea 317/2004 prevede ca inspectorul sef adjunct este inlocuitorul de drept al inspectorului-sef si aceeasi lege mai spune ca "organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector-sef si inspector-sef adjunct se anunta cu cel putin 3 luni inaintea datei acestora".

Insa, tot la 1 septembrie expira si mandatul inspectorului sef adjunct, procurorul Gheorghe Stan, numit prin Hotararea CSM nr.703/2015.

In aceste conditii, un nou sef al IJ urma sa fie pus cu delegatie de plenul CSM.

Insa, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis sa isi impuna propria vointa si sa mearga pe calea adoptarii unei ordonante de urgenta prin care Lucian Netejoru si Gheorghe Stan sa ramana la conducerea IJ "pana la data ocuparii functiei in conditiile legii".

Critica lui Dragnea

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, luni, pe Tudorel Toader, acuzandu-l ca nu a dus la capat aceasta ordonanta si a precizat ca vrea sa aiba o discutie cu ministrul Justitiei si cu premierul Viorica Dancila pe subiect.

"As fi fost foarte bucuros daca domnul ministru Toader ar fi incheiat si dus pana la aprobare ordonanta care ar fi permis actualei conduceri a Inspectiei Judiciare sa-si continue mandatul pana cand intra in vigoare noua lege si, ca multi alti colegi, oameni, pe care i-am vazut suparati, si eu sunt suparat pentru ca tocmai se pot pune sub semnul intrebarii niste anchete importante care sunt in derulare. Ma asteptam sa duca la capat aceasta procedura saptamana trecuta si pentru mine este ciudat si destul de greu de inteles de ce", a declarat liderul PSD.

Intrebat daca va avea o discutie cu Tudorel Toader sau cu premierul si ministrul Justitiei, Liviu Dragnea a precizat: "Da. Eu vreau sa am o discutie pe tema asta. Vreau sa avem discutie pe tema asta cu cei trei mentionati".

