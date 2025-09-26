Toader, ironii gratuite catre un membru CSM care l-a intrebat daca pune in aplicare recomandarile MCV

Autor: Ionel Stoica - Redactor-sef adjunct Ziare.com
Luni, 19 Noiembrie 2018, ora 14:35
11444 citiri
Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a fost ironic astazi cu procurorul Nicolae-Andrei Solomon, care l-a intrebat daca respecta recomandarea MCV privind suspendarea imediata a procedurilor in curs de numire si revocare a procurorilor de rang inalt.

Prin raspunsurile sale, Toader a dat de inteles ca nu vrea sa puna in aplicare recomandarile MCV si nu suspenda procedura, fara a da alte explicatii.

"Suspendarea imediata" atat a implementarii Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta ce le vizeaza, precum si a procedurilor de numire si revocare a procurorilor-sefi sunt recomandarile exprese ale Comisiei Europene. Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, are o intalnire chiar marti cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

Asta in contextul in care doua asociatii de magistrati cer autoritatilor din Romania sa puna in aplicare recomandarile facute de Comisia Europeana, Comisia de la Venetia sau organismul GRECO.

Dialogul Toader-Solomon

Discutiile au avut loc in timpul audierii lui Augustin Lazar. Sectia de procurori a CSM a dat aviz negativ, luni, cererii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului general. Au fost 5 voturi pentru avizul negativ la cererea lui Toader, ministrul fiind singurul care a votat impotriva.

Nicolae-Andrei Solomon: Saptamana trecuta a aparut raportul MCV. Una dintre recomandari este suspendarea imediata a procedurilor in curs de numire si revocare a procurorilor de rang inalt. Cum va raportati la aceasta recomandare? Cum ar trebui noi sa ne raportam la aceasta recomandare?

Tudorel Toader: Chiar am banuit ca ati fost atent. Dar ma conving ca nu. In momentul in care prezentam raportul spuneam ca, atunci cand l-am facut cunoscut public, spuneam ca declar procedura. Zic, astazi, in fata dumneavostra, spun ca voi continua procedura. Care este obiectul intrebarii dumneavoastra?

Nicolae-Andrei Solomon: Nu stiam daca dumneavoastra luati in considerare recomandarea MCV....

Tudorel Toader: Domn'e n-ati... Eu astazi am declarat chestiunea asta...

Nicolae-Andrei Solomon: Eu am inteles ce ati declarat dumneavoastra..

Tudorel Toader: Si, atunci, ce sens are?

Nicolae-Andrei Solomon: Eu vreau sa-si spuneti expres daca ati luat recomandarea din raportul MCV sau nu?

Tudorel Toader: Deci v-am raspuns.

Nicolae-Andrei Solomon: Sa inteleg ca o luati in considerare, dar intelegeti sa continuati procedura.

Inregistrarea discutiei este pe site-ul CSM, la minutul 100.

