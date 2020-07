Tudorel Toader anunta ca revine in avocatura. Fostul ministru al Justitiei mai este posesor de pensie speciala, notar si rector la universitate

Ii lasa notariatul fiului?

Foto: Facebook/ Tudorel Toader

Venituri de 14.000 de euro/luna

"Revenirea in avocatura", anunta Toader pe reteaua de socializare.In martie 2020, Tudorel Toader, a fost reales in functia de rector al Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi, pentru un nou mandat de patru ani, dupa un scrutin care a fost boicotat tacit de mai multe cadre didactice, 267 de profesori au lipsit de la alegeri, iar 101 si-au anulat voturile. Cu doar doi ani in urma, dupa ce s-a modificat o lege special pentru el, Tudorel Toader a devenit notar de Iasi, in baza unei noi prevederi, introdusa de PSD , care le permitea fostilor judecatori de la Curtea Constitutionala sa intre in breasla notarilor. Fara concurs, potrivit Europa Libera. Dupa un an, in 2019, Toader si-a deschis cabinet de notar la Iasi, orasul unde locuieste, luandu-l ca asociat pe fiul sau, Alexandru. Acesta din urma, nu reusise ca notar sa patrunda intr-un cabinet din Iasi si facea naveta intr-o comuna a judetului, la Rachiteni.Mai exact, daduse examen sa ajunga notar de Iasi, cat tatal lui era ministru, insa a picat la concurs. Potrivit unor surse notariale, reintoarcerea lui Tudorel Toader in avocatura ii lasa astfel fiului sau, Alexandru, calea deschisa de a ramane notar de oras, cu cabinet propriu si cu testul picat.Trebuie mentiona, mai arata Europa Libera, ca, pentru a deveni notar trebuie trecut un examen dificil, iar posturile sunt extrem de putine pentru zonele urbane. Fiul lui Toder obtinuse o nota mai mica si asa ajunsese la un notariat de comuna.La finalul mandatului d eministru, Tudorel Toader declara ca a incasat in 2018 venituri in valoare de 775.248 lei, aproximativ 14.000 euro/luna. Este vorba de venituri din pensii, salarii si indemnizatii primite de la Ministerul Justitiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi si Consiliul Superior al Magistraturii.Potrivit declaratiei de avere, Toader a incasat, in 2018, sumele:- pensie.- profesor la Universitatea "A.I. Cuza" Iasi- Facultatea de Drept.- ministru al Justitiei.- indemnizatii de la Consiliul Superior al Magistraturii ( CSM ).Total: 775.248 lei/an, sau 64.604 lei/luna, aproximativ 14.000 euro/luna.Alte venituri declarate de Tudorel Toader au venit din chirii - 3.600 de euro, drepturi de proprietate intelectuala - 3.422 lei si dividende - 12 lei.