Tudorel Toader i-a spus comisarului european pentru justitie ca totul este in ordine cu legile modificate de PSD

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a participat la reuniunea informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), la Innsbruck, in Austria, a discutat cu comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, despre modificarile legilor justitiei si codurilor penale.

Cu aceasta ocazie, Toader a explicat ca legile justitiei au fost supuse de mai multe ori controlului de constitutionalitate, au fost puse in acord de catre Parlament cu deciziile Curtii Constitutionale si de asemenea, au fost solutionate cererile de reexaminare formulate de presedintele Klaus Iohannis, in timp ce in cazul Codurilor penale sunt asteptate deciziile CCR, fiind sesizata si Comisia de la Venetia, a transmis Ministerul Justitiei.

Conform Ministerului Justitiei, Tudorel Toader s-a intalnit vineri cu comisarul european pentru justitie, protectia consumatorului si egalitate de gen Vera Jourova, iar discutiile au vizat "evolutiile in domeniul justitiei din Romania, cu referire la ultima misiune de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), care a avut loc in perioada 25-27 iunie", Tudorel Toader reiterand "aspiratiile Romaniei legate de finalizarea MCV prin indeplinirea recomandarilor din raportul Comisiei Europene din ianuarie 2017".

Tudorel Toader si comisarul european pentru Justitie au discutat si despre modificarile legilor justitiei, Codului penal si Codului de procedura penala.

"Ministrul Justitiei a aratat faptul ca legile justitiei au fost supuse de mai multe ori controlului de constitutionalitate, au fost puse in acord de catre Parlament, cu deciziile Curtii Constitutionale si de asemenea, au fost solutionate cererile de reexaminare formulate de Presedintele Romaniei.

In ceea ce priveste Codul penal si Codul de procedura penala, acestea fac, in acest moment, obiectul controlului de constitutionalitate, asteptandu-se deciziile Curtii Constitutionale. In acelasi timp, ministrul justitiei a aratat ca a fost sesizata Comisia de la Venetia, care urmeaza a emite opinii fata de proiectele de lege discutate", transmite Ministerul Justitiei.

Ministerul mai sustine ca intrevederea "a constituit o oportunitate deosebita de consolidare a dialogului cu oficialii din cadrul Comisiei Europene si de exprimare a nevoii de continuare a acestui dialog de catre ambele parti".

Toate cele trei legi ale Justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - au fost atacate la Curtea Constitutionala de catre presedintele Klaus Iohannis care, de asemenea, le-a trimis la reexaminare, dar Parlamentul i-a respins toate solicitarile, adoptand legile in forma initiala.