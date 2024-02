Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca intalnirea programata luni cu Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, a fost amanata pentru marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.

"Din cauza conditiilor meteo, are intarziere comisarul european pentru Justitie si intalnirea am amanat-o pentru maine (marti - n.red.) la ora 13:30", a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

Intalnirea fusese programata, initial, luni, la ora 15:00, la Ministerul Justitiei.

Reprezentantii Puterii vor avea in zilele urmatoare numeroase intalniri cu lideri europeni, care vor veni la Bucuresti pentru a discuta preluarea presedintiei UE de catre Romania.

Premierul Viorica Dancila a anuntat, in sedinta de guvern de joi, ca vor veni presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, liderii grupurilor politice si alti oficiali de rang inalt de la nivel european. Printre ei, dupa cum a anuntat sefa Reprezentantei CE in Romania, va fi si comisarul european pe Justitie, Vera Jourova.

Vizitele oficialilor europeni vin intr-un context sensibil, dupa ce marti Parlamentul European a adoptat o rezolutie privind respectarea statului de drept in Romania. Totodata, Comisia Europeana a prezentat raportul MCV care remarca o involutie ingrijoratoare in ce priveste asigurarea independentei Justitiei si a statului de drept in Romania.

Ads