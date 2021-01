Analiza "Deutsche Welle": Cazul Kovesi si de ce trebuie scoasa din priza Sectia Speciala

Acestia se tem sa vorbeasca despre circumstantele in care i-au deschis 18 dosare fostei procuroare sefe a DNA, doar fiindca asa voia fostul lider PSD Liviu Dragnea , ministrul Justitiei sale, Tudorel Toader , si altii de teapa lor.Desi este deja, de mai bine de un an, sefa Parchetului European, mandat obtinut cu piedici multe de la Bucuresti, si cu toate ca nu exista niciun fel de dovezi ale acuzatiilor impotriva ei, totusi procurorii Sectiei Speciale nu vor sa transeze lucrurile si sa spuna ca nu e vinovata.Aceasta Sectie pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) pare sa jongleze cu mistificari si razbunari, dar fara probe. Inventata de PSD pentru a-si salva oamenii cu dosare penale si pentru a-i pune la punct pe magistratii intransigenti, aceasta Sectie a continuat sa fie sustinuta cu multi bani, chiar dupa ce PSD a pierdut puterea: peste un milion de euro au fost cheltuiti in doi ani si doar cateva rechizitorii.Cea mai ridicola reusita a Sectiei a fost punerea Laurei Codruta Kovesi sub control judiciar, in aprilie 2019, cand candidatura ei pentru Parchetul European intra in linie dreapta, dar inca mai trebuia sa fie convingatoare la Bruxelles. De aceea, procurorii Sectiei Speciale i-au interzis nu doar sa paraseasca tara, ci si sa discute cu jurnalistii. A fost singura candidata nesustinuta de propria tara.Inalta Curte s-a grabit, totusi, sa-i ridice interdictiile, iar judecatoarea Francisca Vasile, care a pronuntat motivarea, a subliniat "neindeplinirea conditiilor necesare inceperii urmaririi penale" si a vorbit inclusiv despre "lipsa de claritate a acuzatiilor" si despre "lipsa probelor, nemotivarea ordonantei prin care s-a dispus luarea masurii controlului judiciar".Adina Florea, impinsa de PSD in fruntea Sectiei Speciale, a crezut ca poate sa o scoata pe L. C. Kovesi de pe sine, ca poate sa-i darame soclul cu fanteziile ei vinovate, ca poate sa-i bricoleze un alt portret decat cel vehiculat de presa internationala.De aceea, sefa SIIJ refuza sa claseze dosarul in care o acuza pe fosta procuroare sefa DNA de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa in cazul aducerii in tara a fostului director al Fondului National de Investitii, Nicolae Popa . Mai mult, aceste acuzatii au pornit de la o plangere penala a fostului deputat Sebastian Ghita , acuzat de coruptie si refugiat, intre timp, in Serbia.Conducerea Parchetului General a lasat lucrurile sa treneze, ca si cum acuzatiile aduse Laurei Kovesi ar fi reale, ca si cum Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie nu ar fi fost inventata ca o forma de control politic impotriva magistratilor. De fapt, de la infiintarea ei in 2018, liderii Parchetului General nu au facut niciun control administrativ si nu au sesizat Inspectia Judiciara nici macar pentru greseli sanctionate de Inalta Curte.Direct sau indirect, procuroarea generala, Gabriela Scutea , si prim adjunctul ei, Bogdan Licu , au incurajat stilul de lucrur al SIIJ si au protejat punctele nevralgice ale Sectiei, au lasat-o sa faca tot ce vrea si chiar au folosit-o ca scut, cand au avut nevoie. De pilda, pentru a acoperi clasarea acuzatiilor fata de fostii sefi ai Jandarmeriei Romane si ai Jandarmeriei Bucuresti, implicati in reprimarea protestului din august 2018, SIIJ a decis, in aceeasi zi, retinerea si trimiterea in judecata a procurorului DNA Mircea Negulescu, zis Portocala, pentru cercetare abuziva. SIIJ se ocupa si cu spalarea de pacate a condamnatilor. Recent, potrivit G4media, fostul judecator Corneliu Ion Tudoran de la Curtea de Apel Bucuresti a fost pus sub acuzare de sefa SIIJ Adina Florea pentru "abuz in serviciu" si "represiune nedreapta" in legatura cu condamnarea omului de afaceri Puiu Popoviciu, fugit la Londra. Demersul ar putea duce la redeschiderea dosarului Popoviciu si ar fi un precedent salvator si pentru alti oameni puternici condamnati pentru coruptie.Exista presiuni mari pentru mentinerea mecanismului care sta la baza Sectiei Speciale, de aceea guvernul liberal a refuzat sa o desfiinteze prin Ordonanta de Urgenta, invocand Referendumul care ar fi interzis o astfel de reparatie. Totusi, Comisia Europeana, Grupul Statelor contra Coruptiei (GRECO), Curtea de Justitie a Uniunii Europene au criticat refuzul Bucurestiului de a suprima acest mecanism care poate tine justitia sub papuc politic.Autor:Articol publicat si pe Deutsche Welle.ro