O organizatie studenteasca acuza ca Tudorel Toader s-ar fi implicat politic in alegerile locale si ar folosi imaginea Universitatii din Iasi pentru a sustine candidatii PSD

Acest lucru s-ar fi facut prin propunerea si asumarea promisiunii realizarii unor extensii ale facultatilor din Iasi catre viceprimarul Cosmin Andrei, candidatul PSD la primarie si care ar fi fost un sustinator fervent al lui Liviu Dragnea . "Liga Studentilor (LS IASI) condamna ferm aceste actiuni de implicare politica a rectorului Toader si ii solicita acestuia sa dezbata viitorul universitatii in cadrul comunitatii academice, nu in filialele partidelor politice," se arata intr-un comunicat al studentilor."Practic, Toader a trimis din partea Universitatiio adresa catre cabinetul viceprimarului municipiului Botosani, Cosmin Ionut Andrei (PSD), prin care se propune infiintarea unui numar de 11 specializari in cadrul a 6 facultati, sub forma de extensie universitara. Propunerea universitatii vine in urma discutiilor pe care cei doi le-au purtat, alaturi de senatorul Doina Federovici, candidatul PSD la Consiliul Judetean Botosani si deputatul PSD Marius Budai , asa cum reiese dintr-un comunicat de presa al PSD Botosani si dintr-o postare publica a lui Cosmin Andrei pe o retea de socializare.Acestia vor sa punasi transformarea orasului intr-unul, cu mentiunea ca 12% dintre studentii Universitatiisunt din Botosani.Propunerea are un vadit caracter electoral, fiind propusa in prag de campanie si nefiind dezbatuta in plenul comunitatii academice," explica Liga Studentilor.Conform sursei citate, Universitatea si Tudorel Toader ar fi evitat sa promoveze public proiectul extensiilor de la Botosani pentru a nu-i aduce un avantaj electoral primarului in functie, Catalin Mugurel Flutur, candidat din partea PNL , care a primit si el o adresa similara din partea institutiei de invatamant superior, dar numai pentru a evita un eventual scandal public.Comunicatul Ligii Studentilor, pe site-ul asociatiei.