Liga Studentilor din Iasi: Fiul lui Tudorel Toader nu poate avansa in gradul de lector pentru ca nu si-a publicat teza de doctorat

Ionut Alexandru Toader ar fi fost singurul candidat pentru postul de lector la Facultatea de Drept din UAIC, pentru care inscrierile s-au terminat pe 21 iunie."Acesta si-a depus dosarul de candidatura pentru postul de lector la Facultatea de Drept, sustinand ca teza sa de doctorat a fost publicata anul acesta la Editura Hamangiu, avand ISBN nr. 978-606-27-1797-1 si 218 pagini.Din verificarile realizate de organizatie, Editura Hamangiu nu a publicat in acest an teza de doctorat a lui Ionut-Alexandru Toader, teza nu este in randul cartilor in curs de aparitie la editura, iar aceasta nici nu o are inclusa in planul de publicare pentru urmatoarele doua luni. Simpla emitere a numarului unic ISBN nu poate fi considerata drept o publicare a tezei, nefiind indeplinita conditia legala de publicare, adica de aducere la cunostinta publicului a operei, asa cum este definita de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor", transmite Liga Studentilor din Iasi."Ionut-Alexandru Toader a sustinut teza de doctorat intitulata Raspunderea juridica a notarului public in context national si european in septembrie 2016 la Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti, depasind cu aproape 3 ani termenul de gratie pentru publicarea tezei, avand la dispozitie in total mai bine de 4 ani si jumatate in care ar fi putut sa isi publice teza.Toader jr. nu indeplineste astfel criteriile impuse de catre Universitatea "Cuza" prin Hotararea de Senat nr. 5 din 28.09.2017 prin care s-au aprobat criteriile minimale pentru ocuparea posturilor didactice de asistent si lector, care mentioneaza clar ca pentru postul de lector la Facultatea de Drept este necesara "teza de doctorat publicata la o editura de prestigiu recunoscuta in domeniul stiintelor juridice", conditie care trebuie indeplinita la momentul depunerii dosarului, neacceptandu-se ca aceasta sa fie "in curs de publicare", la o data nedeterminata.Amintim faptul ca modalitatea prin care domnul Ionut-Alexandru Toader a obtinut postul de asistent universitar si pozitia de titular al cursului "Drept Civil. Parte generala. Persoanele" a generat ample controverse in mediul academic iesean si a scandalizat opinia publica", informeaza sursa citata.Alexandru Ionut Toader a ajuns in atentia presei in anul 2017, cand a obtinut temporar un post de asistent pe perioada determinata, la Facultatea de Drept, facultate condusa ca decan, de tatal sau, Tudorel Toader.De la postul de asistent, fiul lui Toader pare ca vrea sa avanseze la cel de lector.In august 2018, ministrul Educatiei de la momentul respectiv, Valentin Popa , rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, inainta Guvernului Ordonanta nr.9/2018, care a ajuns sa intre in vigoare in 28 august prin publicarea in Monitorul Oficial. Intre cele peste 20 de modificari ale Legii Educatiei din ordonanta respectiva s-a strecurat si modificarea articolului 294 din lege , care arata ca un asistent universitar poate trece de la un contract pe perioada determinata la unul pe perioada nedeterminata pe baza unui concurs si primeste si calitatea de titular."Contractul de munca pe perioada determinata dintre o universitate si un asistent universitar, incheiat in baza unui concurs la care au fost indeplinite standardele de ocupare specifice functiei prevazute de art. 301. alin. (1), se transforma in contract de munca pe perioada nedeterminata, conferind calitatea de titular", se arata in actul legislativ Urmarea: practic, Alexandru Ionut Toader, fost angajat temporar, devine titular de post, pe perioada nedeterminata, de un an de zile, desi abia in toamna aceasta sau la inceputul anului viitor trebuia sa dea din nou concurs pentru a fi cu adevarat titular pe post. Situatia se complica, insa, caci tatal sau redevenise rector, si nu ar mai fi putut. Complicatie care insa, odata cu ordonanta, a fost eliminata discret. "Au fost discutii in universitate inca de atunci, ca a fost o modificare strecurata cu dedicatie. In orice caz, cred ca e cea mai rapida intrare pe post de pe perioada determinata, cel putin de la Facultatea de Drept", au precizat surse din cadrul facultatii, la momentul respectiv, potrivit ziaruldeiasi.ro