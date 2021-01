Rectorul Tudorel Toader vrea sa-si extinda influenta academica in Moldova. Promite ca va duce mai multe specializari la Focsani

Toader solicita autoritatilor din Focsani sa ii cedeze o cladire in care ar urma sa functioneze o extensie a universitatii din Iasi.Anul trecut, Universitatea din Bucuresti s-a aratat interesata de deschiderea la Focsani a unei filiale permanente, in contextul in care institutia are deja inscrisi 250 de studenti la "Stiintele educatiei" si la programul de Master, ambele derulate de mai multi ani in Vrancea.Autoritatile au promis deja rectorului Universitatii Bucuresti, Marian Preda, ca vor pune la dispozitie imobilul reabilitat recent al fostei Prefecturi Putna, cea mai frumoasa cladire de patrimoniu din Focsani.Toader Tudorel a intrat pe fir si a promis ca va aduce la Focsani mai multe specializari la nivel de licenta si master, printre care si "Management si expertiza vitivinicola", cu specialisti din Iasi si Bordeaux- Franta."Salutam intentia celor doua universitati de a deschide noi specializari in orasul nostru. Le vom oferi tot sprijinul, prin punerea la dispozitie a fostului sediu al Prefecturii Putna, pentru derularea cursurilor in minunatul edificiu aflat in patrimoniul CJ Vrancea.Totodata, apreciem ca aducerea de noi specializari la Focsani reprezinta si o oportunitate pentru profesorii din Vrancea calificati sa predea la cel mai inalt nivel", a precizat presedintele Consiliului Judetean, Catalin Toma, citat de adevarul.ro