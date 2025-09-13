Mesaj RO-Alert la Tulcea: posibile căderi de obiecte din spațiul aerian - Măsuri de protecție contra războiului de la graniță

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 18:45
Mesaj RO-Alert la Tulcea: posibile căderi de obiecte din spațiul aerian - Măsuri de protecție contra războiului de la graniță
Mesaj Ro-alert - FOTO: news.ro

Autoritățile au emis sâmbătă după-amiază, 13 septembrie, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și îndemnați să adopte măsuri de protecție.

„În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea.

Pompierii au reamintit populației că teritoriul României nu este ținta atacurilor Federației Ruse și au subliniat importanța respectării măsurilor de siguranță: „Adresăm rugămintea ca cetățenii să respecte cu strictețe măsurile transmise de autoritățile române, să citească cu atenție mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica și să anunțe la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 orice situație care le pune în pericol siguranța ori dacă au nevoie de ajutor”.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, resturi de drone ar fi pătruns în țara noastră.

