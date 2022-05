Accident mortal, in Vacareni

In seara zilei de 6 mai 2022, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier intre un autoturism si un pieton, pe DE 87, judetul Tulcea.Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca, un barbat, in varsta de 58 de ani, din localitatea Nufaru, judetul Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Principala din comuna Vacareni, judetul Tulcea, a acrosat un pieton (barbat) in varsta de 71 de ani, din Vacareni, ... citeste toata stirea