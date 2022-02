ACEsIUNE IN DELTA DUNARII, PENTRU PROTEJAREA FONDULUI PISCICOL

Politistii Serviciului de Politie ,,Delta Dunarii" au actionat, in perioada 16-23 februarie 2022, pentru prevenirea si combaterea pescuitului ilegal si a comertului ilicit cu peste si produse din peste.Astfel, in aceasta perioada, politistii au efectuat controale, in Delta Dunarii, in zona navigabila si terestra.Politistii au constat 9 infractiuni, dintre care 6 de braconaj piscicol si 3 de furt, fals si uz de fals.5 persoane au fost conduse la sediul politiei, pentru cercetari si au ... citeste toata stirea