Activitati pentru copiii ucraineni, la Biblioteca Judeteana "Panait Cerna" din Tulcea

Consiliul Judetean Tulcea, prin intermediul institutiilor subordonate, organizeaza o serie de activitati pentru copiii ucraineni care, in aceste momente deosebit de dificile pentru tara lor, ajung in judetul Tulcea.Astfel, Biblioteca Judeteana "Panait Cerna" organizeaza, la Mediateca, Centrul pentru Copii si Tineret si Ludoteca, ateliere de quilling, colorat, pictura, IT (utilizarea imprimantei 3D).Primul grup de copii ucraineni a ... citeste toata stirea