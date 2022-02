Animal Society ajunge in premiera in localitatea Macin

"Nu sta deoparte! Implica-te, pentru comunitate!" - campanie de sterilizare gratuita pentru cainii si pisicile de rasa comuna din MacinAnimal Society, in parteneriat cu Four Paws International si cu sprijinul Primariei Macin, va desfasura o campanie de sterilizare gratuita a cainilor si pisicilor de rasa comuna din localitate, in perioada 08-18 februarie 2022."Tot mai multi reprezentanti ai autoritatilor locale ne solicita sprijinul, constientizand importanta, eficienta si impactul pe ... citeste toata stirea