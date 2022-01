Arestata dupa ce a talharit doi batrani in municipiu

In evidentele Parchetului de pe langa Judecatoria Tulcea a fost inregistrata cauza privind pe inculpata A.Z , pentru savarsirea a doua infractiunii de talharie.Astfel, s-a stabilit ca la data de 13.12.2021, in jurul orelor 10.00 si respectiv 13.01.2022,in jurul orelor 11.00, in Piata Noua si Piata Civica, din mun. Tulcea, prin distragerea atentiei si exercitarea de acte de violenta asupra a doua persoane de sex masculin, in varsta de peste 60 de ani, inculpata a sustras un telefon si suma de ... citeste toata stirea