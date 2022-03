Arhitectul sef al Primariei, dat afara: " Nu am raspuns comenzilor, asta a deranjat conducerea!"

Nici bine nu a revenit si a si fost alungat! Dupa ce luni de zile conducerea Primariei s-a plans de lipsa arhitectului sef Filip Raicu, aflat in concediu legal de crestere a copilului, si de faptul ca activitatea de urbanism sufera mari intarzieri, ieri arhitectul sef a fost destituit din functie, dupa o judecata sumara in fata Comisiei de Disciplina. Raicu spune ca argumentele invocate de conducerea Primariei nu au nici o sansa in instanta, unde se cer dovezi concrete."Categoric voi contesta ... citeste toata stirea