Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea va informeaza ca, in data de 20 mai 2022, incepand cu ora 09.30, va organiza Bursa Generala a Locurilor de Munca in foaierul Casei de Cultura a Sindicatelor, din Piata Independentei nr. 1, Tulcea.Obiectivul principal al Bursei Generale a Locurilor de Munca il constituie cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, prin corelarea directa a cererii cu oferta de locuri de munca, astfel existand ... citeste toata stirea