Cadre didactice de la Scoala "Ion Luca Caragiale", la pregatire profesionala in Spania

In perioada 8 - 14 mai 2022, in Puerto de la Cruz din Spania, patru cadre didactice de la Scoala Gimnaziala "Ion Luca Caragiale" Tulcea au participat la cursul de pregatire profesionala "Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff".Cursul a reunit profesori din 5 tari: Austria, Belgia, Grecia, Slovacia si Romania.Activitatea de formare a fost organizata in cadrul Proiectului Erasmus+ KA1 "Innovative Tehniques and School Inclusion", nr. 2020-1-RO01-KA101-078598, ... citeste toata stirea