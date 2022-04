Cea de-a VI-a editie a Festivalului - Concurs Interjudetean de Muzica Populara FLORILE DOBROGEI" , un regal folcloric, la Satul Pescaresc.

Editia a VI-a a Festivalului-Concurs Interjudetean de Muzica Populara "Florile Dobrogei" a avut loc sambata, 9 aprilie, la Satul Pescaresc Traditional, un regal folcloric in prag de primavara.Este laudabil si felicitam efortul concurentilor de a se prezenta cat mai bine vocal si scenic dupa atatea luni de "pauza competitionala", timp in care au facut doar repetitii, multe dintre ele online, dupa cum demna de lauda este si munca profesorilor tinerilor interpreti.Necesitatea organizarii ... citeste toata stirea