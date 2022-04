Concursul "Poveste de Paste" si-a desemnat castigatorii

Vineri, 15 aprilie 2022, la sala Dobrogea a Consiliului Judetean Tulcea a avut loc festivitatea de premiere a castigatorilor celei de-a doua editii a concursului "Poveste de Paste", eveniment organizat pentru a marca cea mai mare sarbatoare a crestinatatii.In total, peste 300 de lucrari au fost inscrise in concursul lansat la sfarsitul lunii trecute. "Am primit foarte multe lucrari impresionante si in acest an si tin sa va felicit pe toti pentru talentul de care dati dovada. Ma bucur sa ... citeste toata stirea