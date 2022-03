Primarul comunei Stejaru, Dumitru Enache, a fost numit oficial presedintele Agentiei Nationale pentru Ariile Naturale Protejate.Nominalizarea unui primar in functie este cel putin ciudata. In cazul in care acesta va opta pentru functia de subsecretar de stat, la Stejaru vor trebui organizate noi alegeri, alti bani alta distractie..Daca va ... citeste toata stirea