Delta Dunarii isi dubleaza oferta de Puncte Gastronomice Locale

Asociatia Ivan Patzaichin-Mila 23, in parteneriat cu Agentia Nationala a Zonei Montane, organizeaza la Tulcea, in perioada 25 - 27.02.2022 un curs gratuit de administrare a Punctelor Gastronomice Locale la care si-au anuntat participarea circa 35 de locuitori ai Deltei care isi propun sa furnizeze astfel de servicii de turism pentru noul sezon.Conceptul de Punct Gastronomic Local a fost pus in practica si reglementat prin cooperarea si parteneriatul Asociatiei Ivan Patzaichin-Mila 23 cu ... citeste toata stirea