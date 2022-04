Conform primarului comunei Jurilovca, Eugen Ion, din cele cinci unitati de invatamant din Comuna Jurilovca, patru au fost complet reabilitate in ultimii doi ani din fondurile obtinute prin Programul National de Dezvoltare Locala II.Modernizarea si extinderea Scolii Gimnaziale Jurilovca, proiect aflat in executie, este ultimul obiectiv asumat de administratia locala in ceea ce priveste reabilitarea infrastructurii educationale de la nivelul Comunei Jurilovca.Avand in vedere ca stadiul de ... citeste toata stirea