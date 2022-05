Doi minori acuzati de talharie cu violenta, trimisi in judecata

Recent, Parchetul de pe langa Judecatoria Tulcea a finalizat cercetarile si a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatilor minori B.N.C. si A.D.H , pentru savarsirea unei infractiuni de talharie calificata.Probatoriul administrat in cauza a relevat faptul ca in seara zilei de 30.04.2022, in jurul orelor 23.30, inculpatii minori fiind pe o strada din zona centrala a municipiului, au observat o persoana de sex masculin care astepta intr-o statie de taxi si in baza ... citeste toata stirea