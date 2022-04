Evenimentele lunii mai in Delta Dunarii si Dobrogea de Nord

In luna mai, Delta Dunarii, atat cea din zona umeda cat si cea continentala, s-a pregatit pentru localnici cat si pentru vizitatorii ei. Pe langa frumusetea peisajelor, a plajelor salbatice, a florei, a faunei unice, nemaiintalnite in vreo alta destinatie turistica, in aceasta primavara, ii asteapta pe toti turistii interesati sa descopere traditiile si gastronomia pe care aceasta zona le ofera.Asociatia Delta Dunarii impreuna cu organizatorii evenimentelor, va invita pe toti cei care va ... citeste toata stirea