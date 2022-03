Functionarii publici din cadrul Prefecturilor din toata tara au intrat astazi in greva japoneza. La Prefectura Tulcea angajatii vor purta toata ziua banderole albe pe brate, in semn de protest fata de nivelul salarizarii."Solicitam urgentarea adoptarii proiectului legislativ care are ca obiect modificarea Legii-cadru nr'153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si trecerea personalului angajat in prefecturi din categoria functiilor teritoriale in cea a functiilor de ... citeste toata stirea