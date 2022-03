Harababura continua: Primarul cere revocarea "regulamentului de parcari" initiat de viceprimarul Singhi!

Admitand practic ca au initiat un regulament nelegal, executivul Primariei face pasul inapoi si renunta la controversatul regulament de organizare si functionare a sistemului de parcari publice, asta dupa ce deja Prefectura il atacase si suspendase in instanta!Proiectul fusese initiat in 2021 de viceprimarul George Singhi , in calitate de consilier local.Primarul Stefan Ilie a convocat pentru data de 22 martie o sedinta extraordinara a Consiliului Local ce are pe ordinea de zi un "proiect ... citeste toata stirea