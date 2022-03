Vineri, 25 martie 2022, ora 10.30, in Sala de festivitati a Bibliotecii Judetene "Panait Cerna" din Tulcea, str. Isaccei, nr. 16A, va avea loc evenimentul "In memoriam Panait Cerna"(26 august - 26 martie 1913) -109 ani fara el ".Organizatori: Institutul de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila Simion" Tulcea si Biblioteca Judeteana Panait Cerna TulceaCe spun organizatorii:"La comemorarea a 109 ani de la trecerea in nefiinta, ne propunem sa aducem in atentia publicului tulcean poezia lui Panait ... citeste toata stirea