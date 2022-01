Jandarmii tulceni la ceas de bilant

Miercuri , la sediul Inspectoratului, a avut loc Evaluarea activitatii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea in anul 2021.Activitatea s-a desfasurat in sistem videoconferinta cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, in prezenta reprezentantilor institutiilor cu care inspectoratul coopereaza si colaboreaza.Inspectorul sef, colonel Bordei Ion, a prezentat misiunile si rezultatele obtinute in perioada analizata, precizand ca activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea ... citeste toata stirea