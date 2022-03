Mecanismul de bugetare participativa, implementat la Tulcea

Astazi, 31 martie 2022, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Tulcea, alesii judeteni au votat proiectul de hotarare privind aprobarea "Strategiei, a Procedurilor si Metodologiei de functionare a mecanismului de bugetare participativa" elaborate in cadrul proiectului "Solutii administrative moderne - dezvoltarea si implementarea de proceduri si mecanisme simplificate in sprijinul cetatenilor in cadrul Consiliului Judetean Tulcea"Bugetarea participativa constituie un instrument ... citeste toata stirea