Ministrul PSD al Agriculturii prelungeste Programul Tomata*

Micii fermieri romani au un partener in ministrul PSD al Agriculturii, care le-a inteles problemele si a fost/este receptiv la solicitarile lor.A elaborat deja un proiect de act normativ care prelungeste perioada de valorificare a productiei si pe cea de depunere a documentelor din programul Tomata.Este o gura de oxigen pentru legumicultorii care in acest an s-au confruntat cu mari dificultati, de la vremea rece prelungita pana la explozia preturilor la energie, care a ... citeste toata stirea