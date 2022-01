Motor de barca, cautat de autoritatile din Franta, descoperit de politistii de frontiera tulceni la Sulina

Politistii de frontiera tulceni au descoperit in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, un motor de barca in valoare de 60.000 de lei, bun cautat in vederea confiscarii de catre autoritatile din Franta.In data de 18.01.2022, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina, in baza unor informatii existente la nivelul structurii, au desfasurat o actiune specifica in zona de responsabilitate pe linia prevenirii si combaterii infractionalitatii transfrontaliere.Astfel, ... citeste toata stirea