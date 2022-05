"Parastasul Piratilor", sarbatoare cu peste 1000 de turisti, la Sulina

Peste 1000 de turisti au vizitat in acest weekend Sulina, cel mai estic oras din Uniunea Europeana, unde un eveniment inedit a atras oameni din toate colturile tarii."Parastasul Piratilor Nepomeniti", a fost primul eveniment, dintr-un lung sir de actiuni, ce vor fi organizate in destinatia turistica Delta Dunarii, in acest an.Sarbatoarea a inceput cu o slujba de pomenire in Cimitirul Multiconfesional din Sulina tinuta de preotii locului. Imediat dupa, oaspetii au fost poftiti la cate o ... citeste toata stirea