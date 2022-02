Parteneriat pentru sustinerea sportului local

In cadrul sedintei ordinare din aceasta luna, Consiliul Judetean Tulcea va dezbate aprobarea proiectului de hotarare privind incheierea Acordului de parteneriat dintre Judetul Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea, Municipiul Tulcea prin Consiliul Local Tulcea, Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Tulcea, in vederea realizarii in comun a unor proiecte din domeniul sportului.Conform documentelor anexate proiectului de hotarare, initiativa a fost a ... citeste toata stirea