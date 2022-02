In cursul zilei de azi, 23 februarie 2022, politistii tulceni au desfasurat o actiune de prevenire si combatere a evenimentelor rutiere, in municipiul Tulcea.In cadrul actiunii, politistii au aplicat 508 sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 250590 de lei, pentru nerespectarea normelor legale in vigoare.De asemenea, acestia au retinut 32 de permise de ... citeste toata stirea