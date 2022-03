"Poveste de Paste", concurs cu premii organizat de Consiliul Judetean Tulcea

Consiliul Judetean Tulcea organizeaza, perioada 22 martie - 15 aprilie 2022, concursul cu premii cu tema "Poveste de Paste" pentru a marca Sarbatorile Pascale.Evenimentul va avea loc in contextul manifestarilor promovate de Consiliul Judetean Tulcea pentru a marca cea mai mare sarbatoare a crestinatatii.La concursul "Poveste de Paste", aflat in acest an la cea de-a doua editie, pot participa tulceni din toate localitatile judetului.Concurentii isi vor utiliza talentul si creativitatea ... citeste toata stirea