PRAF IN OCHI: INSTANEsA ANULEAZA O "MEGA AMENDA" CU CARE SE LAUDA PRIMARIA

Marile amenzi anuntate de Primaria Tulcea in cazul unor dezvoltatori imobiliari din municipiu incep sa fie anulate de instanta, acolo unde se judeca in baza legislatiei, nu ca pe facebook.O amenda de 45.000 de lei decisa de primarul Stefan Ilie pentru asa zise lucrari executate fara autorizatie de construire a fost anulata de Tribunalul Tulcea, odata cu masurile adiacente.Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba sent. Civ.nr.3436/16-12-2021 a Judecatoriei Tulcea in sensul ca admite ... citeste toata stirea