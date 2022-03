PSD protejeaza cetatenii si firmele romanesti - se plafoneaza preturile la energie electrica si gaze

Partidul Social Democrat anunta ca si-a atins principalele obiective pe care le-a urmarit in privinta reglementarii preturilor la energie electrica si gaze naturale.In forma finala a ordonantei de urgenta convenita in Coalitie, cetatenii si firmele vor beneficia de protectie pentru cel putin 1 an de zile, cei care vor specula preturile vor fi supraimpozitati, iar companiile care produc gaze naturale din subsolul romanesc vor vinde productia la preturi rezonabile pentru cetatenii romani. In ... citeste toata stirea