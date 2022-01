Scandal intre doi farmacisti, aplanat de jandarmi

Doi farmacisti s-au lovit cu pumnii si picioarele, in ciuda faptului ca se aflau in timpul programului de lucru. Au intervenit jandarmii tulceni.Ieri, in jurul pranzului, un apel la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 a solicitat interventia jandarmilor tulceni la una din farmaciile din municipiul Tulcea.Apelul a fost efectuat de catre farmacista sefa, care a solicitat sprijinul jandarmilor, sesizand ca doi colegi, pe fondul unor neintelegeri, se lovesc reciproc cu pumnii si ... citeste toata stirea